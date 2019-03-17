С травлей написавшей письмо Путину девочки поручили разобраться спецкомиссии

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сформирована комиссия, которая разберется в ситуации со школьницей, которую начали травить после ее письма Владимиру Путину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной администрации.

В комиссию вошли первый заместитель губернатора Вера Емельянова, руководство областных комитетов по социальной защите и по образованию, региональной комиссии до делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, а также представители администрации Себежского района. Они поедут в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся вокруг семьи Перчиковых и в случае необходимости примут соответствующие меры.

Ранее «Медуза» сообщила о том, что жители села Томсино Псковской области уже несколько месяцев травят 12-летнюю Тасю Перчикову, которая жаловалась президенту на бедность семьи и тяжелую работу ее матери Елены. По данным издания, местные жители обвиняют семью в мошенничестве и опубликовали обнаженное фото девочки в соцсетях.

Письмо, о котором идет речь, было написано в декабре 2018 года. «Зарплаты в больнице не хватает, она меньше МРОТ, поэтому мама работает на двух дежурствах. А еще мама помогает другим. (…) Я очень люблю маму и вижу, как ей тяжело. Помогите, пожалуйста, сделать маме подарок — мотоблок или мини-трактор. Чтобы маме было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю», — говорилось в нем.

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