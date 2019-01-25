Россия
 
Последние новости
Россия вызвалась быть посредником между Мадуро и его противниками
Клуб АПЛ заплатит за пропавшего футболиста
Китайцы внезапно начали экономить на одежде
Россиян успокоили насчет цен на курицу
Китай покажет самую смертоносную ракету в мире
«Ельцин-центр» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Российский министр отказалась от крупной взятки
Российский губернатор встретил начальство из Москвы и наградил себя за это
Оружие вермахта для возведения храма российской армии показали на видео
Новости партнеров

Мать попросившей у Путина трактор девочки пожаловалась на травлю

Перейти в «Мою Ленту»

Елену Перчикову, мать 12-летней девочки из Себежского района Псковской области, которая написала письмо президенту Владимиру Путину и попросила трактор, начали травить коллеги. В разговоре с корреспондентом «Радио. Свобода» женщина призналась, что в больнице, где она работает санитаркой, на нее пишут докладные.

«Теперь еду на работу, как на расстрел. Сказали, что будут писать на меня докладные. Повод можно придумать легко. Допустим, не справляюсь со своими обязанностями. Доказать невозможно. Короче, еду, и даже живот сводит. Понимаю, что ничего хорошего меня там не ждет», — призналась она.

Письмо, о котором идет речь, было написано в декабре 2018 года. «Зарплаты в больнице не хватает, она меньше МРОТ, поэтому мама работает на двух дежурствах. А еще мама помогает другим. (…) Я очень люблю маму и вижу, как ей тяжело. Помогите, пожалуйста, сделать маме подарок — мотоблок или мини-трактор. Чтобы маме было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю», — говорилось в нем.

В январе 2018 года, когда обращение к президенту было спущено на местный уровень, мать школьницы отчитали в больнице, а социальные работники напомнили, что у нее нет регистрации. Тем не менее, как сообщал ТАСС, в администрации Псковской области согласились помочь семье. Источник агентства в региональном управлении социальной защиты населения сообщил, что женщине предложили заключить контракт. «Мы одноразово выделяем средства, определенную сумму, и будем следить за тем, чтобы средства были использованы по назначению», — уточнял он. Также Перчикова-старшая сообщила, что ее поддержали благотворители, перечислив на счет 60 тысяч рублей.

Районные власти настроены иначе, местные чиновники подчеркнули, что большинство жителей имеют невысокие доходы и занимаются возделыванием земли. «Оказать помощь каждому, купить трактор, мы по закону не имеем права», — говорил глава Себежского района Леонид Курсенков. Он добавил, что школьнице уже помогали с транспортом, чтобы она могла добраться до ближайшей школы, а затем перевели на домашнее обучение.

Перчиковы переехали в деревню Томсино Себежского района в прошлом году, прописки в Псковской области у них пока нет.

Сообщений о том, что семья купила трактор или получила на него деньги, на сайтах местной администрации не появлялось.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На мать девочки, попросившей у Путина трактор, коллеги по больнице пишут докладные
Путин успокоил плачущую девочку
Путин подарил тяжелобольному мальчику обещанный полет на вертолете
Другие материалы рубрики
Россия00:0622 января

Девочка со «звездочкой» смерти

У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
07:32Сегодня

В России началась волна сообщений о массовых минированиях зданий

15:58Сегодня

Российский министр отказалась от крупной взятки

15:16Сегодня

Чемпионат мира в России оставил после себя пять тысяч нелегалов

Россия00:0322 января

«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»

Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
15:41Сегодня

Российский губернатор встретил начальство из Москвы и наградил себя за это

19:4524 января

Путин поддержал Мадуро

14:08Сегодня

Причиной пожара на крупнейшем в Северной Осетии заводе стал поджог

Россия00:0318 января

«Я сто раз завязывал, и толку не было»

Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
15:36Сегодня

Оружие вермахта для возведения храма российской армии показали на видео

17:1124 января

Оправданы фигуранты главного «наркотического» дела России

13:46Сегодня

Кадыров объяснил необходимость уточнения границ на Кавказе

Россия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
Мать попросившей у Путина трактор девочки пожаловалась на травлю
Российский министр отказалась от крупной взятки
Чемпионат мира в России оставил после себя пять тысяч нелегалов
Все материалы
Мир
Пламя революции
Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
МИД напугал россиян американскими спецслужбами
Россия исключила признание Гуайдо лидером Венесуэлы
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Гуайдо разрешил венесуэльским дипломатам остаться в США
У берегов Китая появились американские военные корабли
В Венесуэле началась революция
Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы
Все материалы
Бывший СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
На Украине решили силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань
Кандидат в президенты Украины провел «шапочные махинации» на форуме в Давосе
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
Все материалы
Экономика
Дорогая бедность
Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
Из грязи в князи
Можно ли за деньги унижать персонал
В России наметился зерновой кризис
Костину понравилась ассоциация с Путиным
Россиян предупредили о росте цен на хлеб
Криптовалюта поставила под угрозу экономику целого государства
Госфонд 10 лет бездействовал и потерял миллионы рублей
Все материалы
Силовые структуры
Анастасия Вашукевич«С тобой могут сделать все, что угодно»
Настя Рыбка — про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и кознях врагов
«Завтра же ты будешь никем, щенок!»
Бывший милиционер встал на защиту чиновника, запугал силовиков и сжег их машины
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске
«Ельцин-центр» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Россиянина посадили за нападение на полицейских и гранату
Трое россиян убили ветерана ради 20 тысяч рублей
Все материалы
Наука и техника
Спасения нет
Ученые создали генетическое оружие против животных и людей. Насколько оно опасно?
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Раскрыты особенности пулемета «Арматы»
Китай покажет самую смертоносную ракету в мире
В США российский «Охотник» сочли сворованным RQ-170
Раскрыт новый механизм старения и появления рака
Все материалы
Спорт
Алина Загитова и Евгения Медведева«Пожелали заболеть раком, убить себя и всю семью»
Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну. Фигуристок травят и желают им смерти
«Монако» отстранил Анри
«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»
Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
Футболист российской молодежки отправился в Европу
Емельяненко впервые высказался о поведении Нурмагомедова
Поиски пропавшего самолета с футболистом завершены
Марадона вступился за Мадуро
Все материалы
Культура
Увози за сто морей
Кино недели: расизм для детей, наркомания для взрослых, Шерлок для народа
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
Чистое хулиганство
«Грибы и Рыбы» из сборника «Русское краткое. Выпуск 2» — эксклюзивная премьера
Геи передумали награждать «Богемскую рапсодию» из-за педофильского скандала
Виторган намекнул на полный разрыв отношений с Собчак
Актера номинированного на «Оскар» фильма приняли за мигранта и не пустили в США
Автор «50 оттенков серого» напишет еще один эротический роман
Все материалы
Интернет и СМИ
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Снайперский бросок тапки в голову дочери прославил мать в сети
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Сын Высоцкого устал от «возможных родственников» и сбежал с телешоу
Юрий Дудь стал совладельцем СМИ
Карты Google помогли вычислить серийного мастурбатора
Поставившее мировой рекорд яйцо предсказали задолго до его появления
Все материалы
Ценности
Шелк, блеск, нагота
Грудь Наоми Кэмпбэлл, платье-конопля и психоделика. Что творилось на Неделе моды в Париже
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Дизайнер-расист загубил карьеру модели-азиатки
Китайцы внезапно начали экономить на одежде
Женщинам предложили «заточить» себя в клетку
Голливудская актриса хотела выглядеть сексуально и пожалела
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Россияне задержались в Таиланде и пожалели
Огромный пес прокатился на самолете как пассажир и прославился
Составлен рейтинг забытых в самолете вещей
Стюардесса напилась водки и свернула шею на яхте за 500 миллионов
Все материалы
Из жизни
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Туристка пережила столкновение с тучной женщиной и оказалась при смерти
Женщина отправилась в отпуск и вернулась с личинками в голове
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Леопард-людоед выкрал спящего младенца и растерзал его до смерти
Все материалы
От океана до океана за 29 часов
Как нелегально пересечь США со средней скоростью 161 км/ч и не сесть в тюрьму
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Лихие Тойоты девяностых
Забытые спортивные японки, которые мы потеряли
Боевой премиум
Длительный тест Genesis G70: первые впечатления о корейском конкуренте BMW
Появились фотографии новой Hyundai Sonata с огромными фонарями
Сборку 852-сильного двигателя «Демона» уместили в пять минут
Марка Opel возвращается в Россию
Все материалы
Дом
Время расплаты
Для владельцев съемных квартир придумали новый налог. Сколько теперь потеряют россияне?
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Движение вниз
Квартиры на первых этажах теперь популярны. На них зарабатывают состояния
Положение трети российских застройщиков сочли критическим
Отца солистки «Тату» обокрали на миллион рублей
Москва побила рекорд продаж дорогого жилья
Российских миллиардеров «короновали»
Все материалы