Мать попросившей у Путина трактор девочки пожаловалась на травлю

Елену Перчикову, мать 12-летней девочки из Себежского района Псковской области, которая написала письмо президенту Владимиру Путину и попросила трактор, начали травить коллеги. В разговоре с корреспондентом «Радио. Свобода» женщина призналась, что в больнице, где она работает санитаркой, на нее пишут докладные.

«Теперь еду на работу, как на расстрел. Сказали, что будут писать на меня докладные. Повод можно придумать легко. Допустим, не справляюсь со своими обязанностями. Доказать невозможно. Короче, еду, и даже живот сводит. Понимаю, что ничего хорошего меня там не ждет», — призналась она.

Письмо, о котором идет речь, было написано в декабре 2018 года. «Зарплаты в больнице не хватает, она меньше МРОТ, поэтому мама работает на двух дежурствах. А еще мама помогает другим. (…) Я очень люблю маму и вижу, как ей тяжело. Помогите, пожалуйста, сделать маме подарок — мотоблок или мини-трактор. Чтобы маме было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю», — говорилось в нем.

В январе 2018 года, когда обращение к президенту было спущено на местный уровень, мать школьницы отчитали в больнице, а социальные работники напомнили, что у нее нет регистрации. Тем не менее, как сообщал ТАСС, в администрации Псковской области согласились помочь семье. Источник агентства в региональном управлении социальной защиты населения сообщил, что женщине предложили заключить контракт. «Мы одноразово выделяем средства, определенную сумму, и будем следить за тем, чтобы средства были использованы по назначению», — уточнял он. Также Перчикова-старшая сообщила, что ее поддержали благотворители, перечислив на счет 60 тысяч рублей.

Районные власти настроены иначе, местные чиновники подчеркнули, что большинство жителей имеют невысокие доходы и занимаются возделыванием земли. «Оказать помощь каждому, купить трактор, мы по закону не имеем права», — говорил глава Себежского района Леонид Курсенков. Он добавил, что школьнице уже помогали с транспортом, чтобы она могла добраться до ближайшей школы, а затем перевели на домашнее обучение.

Перчиковы переехали в деревню Томсино Себежского района в прошлом году, прописки в Псковской области у них пока нет.

Сообщений о том, что семья купила трактор или получила на него деньги, на сайтах местной администрации не появлялось.

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