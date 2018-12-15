Путин подарил тяжелобольному мальчику обещанный полет на вертолете

Президент России Владимир Путин организовал для тяжелобольного мальчика обещанный полет на президентском вертолете. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства перед заседанием Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области, который просил президента показать ему город с борта вертолета. С мальчиком пришли его брат и отец.

«Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством», — сказал Путин, встретившись с семьей. За чаепитием он показал ребенку маршрут заготовленной для него экскурсии и распаковал с ним новогодние подарки, а после проводил до вертолетной площадки.

Как сообщает ТАСС, во время полета ребенка пустили в кабину пилота, а больше всего ему понравился вид «Лахта-центра» с высоты. «Ожидал, что будет красиво, но не настолько», — рассказал мальчик.

Артем Пальянов является одним из пяти детей, чьи мечты Путин обещал исполнить на форуме добровольцев России в начале декабря. Глава государства забрал конверты с их историями со стенда проекта «Мечтай со мной», участники которого занимаются воплощением желаний тяжелобольных детей.

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