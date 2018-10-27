Путин привез рыбу участникам саммита по Сирии

Президент России Владимир Путин подарил участникам четырехстороннего саммита по Сирии рыбу и орехи из Ханты-Мансийска. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», — уточнил Песков.

27 октября в Стамбуле прошла встреча лидеров России, Германии, Франции и Турции, посвященная ситуации в Сирии. Участники саммита сошлись во мнении, что долгосрочного мира в Арабской республике можно добиться лишь политико-дипломатическими средствами. Политики отметили, что до конца 2018 года должен быть сформирован конституционный комитет Сирии, который займется реформированием конституции страны.

В августе Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Еще одним подарком стало выступление Кубанского казачьего хора, которое, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вызвало восторженную реакцию гостей.

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