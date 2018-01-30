Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера

Президент России Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля письмо немецкого промышленника Оскара Шиндлера, занимавшегося спасением евреев в годы Второй мировой войны. Об этом агентству РИА Новости рассказала пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус.

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По ее словам, это оригинал письма Оскара Шиндлера его жене. Нетаньяху, приезжавший с однодневным визитом в Москву, собирается передать подарок в иерусалимский мемориальный комплекс «Яд ва-Шем» — центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах.

Будучи членом НСДАП, Шиндлер помог выжить более чем тысяче евреев, устроив их на работу на свои предприятия в польском Кракове и на территории Чехословакии. В 1993 году по мотивам этого факта режиссер Стивен Спилберг снял фильм «Список Шиндлера», завоевавший семь Оскаров и занявший восьмую строчку в рейтинге ста лучших кинолент по версии Американского института киноискусства.

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