В США на продажу выставлен один из «списков Шиндлера»

Один из оригинальных «списков Шиндлера» выставлен на продажу в США. Об этом сообщает The Guardian.

Документ представляет собой 14-страничный список имен более 800 евреев, вывезенных из нацистского лагеря смерти Плашов на территории оккупированной Польши в Чехословакию для работы на предприятии, принадлежавшем Оскару Шиндлеру. Данный список датируется 18 апреля 1945 года.

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Как пишет издание, это чрезвычайно редкий оригинальный документ. Его стоимость оценивается в 2,4 миллиона долларов. В настоящее время известно о существовании двух аналогичных списков в национальном мемориале Катастрофы (Холокоста) Яд ва-Шем в Израиле и одного — в музее Холокоста в Вашингтоне.

Оскар Шиндлер — немецкий промышленник, спасший в годы Второй мировой войны более 1,2 тысячи евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах. Его история легла в основу книги «Ковчег Шиндлера» и основанного на ней фильма «Список Шиндлера». В 1993 году Шиндлеру и его жене за спасение евреев было присвоено почетное звание «Праведник мира».