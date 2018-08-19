В Кремле рассказали о тосте и подарках Путина на свадьбу главе МИД Австрии

Президент России Владимир Путин произнес тост на немецком языке, подарил несколько подарков, в том числе выступление Кубанского казачьего хора в честь свадьбы главы МИД Австрии Карен Кнайсль. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, Путин подарил Кнайсль картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Ранее 18 августа сообщалось, что еще одним подарком стало выступление на свадьбе Кубанского казачьего хора, которое, по словам Пескова, вызвало восторженную реакцию гостей.

«Путин выступил с достаточно длинным тостом на немецком языке, в котором выразил признательность и свое удовольствие в связи с представившейся ему возможностью посетить гостеприимную Австрию», — рассказала пресс-секретарь. Песков отметил, что Путин посетил не только праздничное застолье, но и церемонию бракосочетанию, которую провел бургомистр Гратца.

18 августа 53-летняя Кнайсль сыграла свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. Президент России посетил мероприятие по приглашению невесты в частном порядке. После визита в Австрию Путин отправился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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