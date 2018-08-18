Названа стоимость свадебного подарка Путина

Гастроли артистов Кубанского казачьего хора в Австрии, куда 18 августа приедет президент России Владимир Путин, планирующий посетить свадьбу главы австрийского МИД, обойдутся в 1,8 миллиона рублей. Это следует из документов на сайте государственных закупок, на которые обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

В поездку, которая проходит с 17 по 19 августа, отправились 17 участников ансамбля. Трое из них повезут с собой баяны, один — контрабас. Музыканты остановились в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, который находится неподалеку от ресторана, где пройдет свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Будут ли выплачиваться артистам гонорары, неизвестно.

Согласно одной из версий, которую выдвинула австрийская пресса, выступление казаков может стать подарком российского лидера новобрачным.

Художественный руководитель хора Виктор Захарченко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что с репертуаром выступления коллектив определится непосредственно на мероприятии. «Мы хотим принести в этот обряд доброе, хорошее начало, которое было бы понятно не только нам, исполнителям, но и тем, кто нас слушает, и тем, кто является в тот момент героем дня, героем события. Наша задача — не развлекать, а принести эту духовную силу на праздник, через народные песни, через авторские песни, через музыку», — сказал он.

53-летняя Кнайсль 18 августа сыграет свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. Президент России посетит мероприятие по приглашению невесты в частном порядке, однако министр Кнайсль планирует провести с ним рабочую беседу.

После визита в Австрию Путин отправится в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как пишет в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, в немецкую столицу российский лидер прибудет в 18:00 по московскому времени.

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