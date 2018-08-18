Путин крикнул «Горько!» и уехал со свадьбы в Австрии

Президент России Владимир Путин покинул свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, выкрикнув на прощание «Горько!». Об этом сообщает ТАСС.

Отъезд кортежа Путина с празднования в прямом эфире показал интернет-телеканал OE24.TV. Перед тем как сесть в лимузин, российский лидер расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «Горько!».

После этого Путин отправится на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча начнется с заявления двух лидеров для прессы.

53-летняя Карин Кнайсль играет свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. Президент России прибыл на мероприятие по приглашению невесты в частном порядке, опоздав на десять минут. Для его кортежа перекрыли шоссе, чтобы сократить время его пути.

Свадебным подарком Путина молодоженам стало выступление Кубанского казачьего хора. Он обошелся бюджету в 1,8 миллиона рублей. Сама невеста планировала в ходе собственной свадьбы провести с российским лидером рабочую беседу.

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