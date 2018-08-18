Австрийцы перекрыли шоссе и отложили начало свадьбы ради Путина

Свадебная церемония главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера началась позже назначенного времени, поскольку приглашенный на торжество президент России Владимир Путин опоздал, передает телеканал oe24.

Мероприятие должно было начаться в 14:00 по местному времени (15:00 по московскому), но было отложено, пока не прибыл Путин. Он задержался на 10 минут. Отмечается, что для его кортежа перекрыли шоссе, чтобы сократить время его пути. При встрече с Кнайсль президент России подарил ей букет цветов. Вместе с российским лидером приехал и казачий ансамбль.

Церемония проходит на открытом воздухе, в саду ресторана на юге федеральной земли Штирия. Среди гостей — канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Многие гости надели традиционные костюмы.

Ранее стала известна стоимость свадебного подарка Путина молодоженам: гастроли артистов Кубанского казачьего хора в Австрии обошлись бюджету в 1,8 миллиона рублей.

53-летняя Кнайсль играет свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. Президент России прибыл на мероприятие по приглашению невесты в частном порядке.

После свадьбы Путин отправится в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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