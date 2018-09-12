Путин стал вожатым

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вечером в среду, 12 сентября, посетили детский центр «Океан», где проходит фестиваль российско-китайской дружбы, передает «Интерфакс».

«По поручению вожатского отряда "Исток" с огромным удовольствием принимаем вас в ряды вожатых», — сказал директор центра Андрей Базилевский.

Он вручил Путину толстовку с символикой детского центра. Си Цзиньпину подарили его фотопортрет, который был сделан восемь лет назад во время посещения им лагеря.

Китайская делегация, в свою очередь, подарила российскому лидеру картину из шелка, на которой был изображен кран — в честь российских спасателей, помогавших Китаю после землетрясения в 2008 году.

Путин отметил, что ценил возможность пообщаться со своим «другом Си Цзиньпином» в неофициальной, естественной атмосфере.

8 июня президенту России первому из глав государств был вручен орден Дружбы Китайской Народной Республики. Высшей госнаграды российский лидер удостоился в рамках государственного визита в Китай.

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