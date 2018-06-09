Путину в Китае подарили путинский нижэньчжан

В Министерстве иностранных дел Китая рассказали о том, какие подарки презентовал председатель КНР Си Цзиньпин президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайский лидер подарил российскому коллеге древний музыкальный инструмент — старинную арфу гуцинь — и глиняную статуэтку «нижэньчжан» с лицом Путина.

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Вечером 8 июня президент России преподнес Си Цзиньпину в подарок русскую баню из сибирского кедра. Отмечалось, что сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая. Помимо этого, Путин подарил председателю КНР сибирские орехи, мед и чай, сообщили в китайском МИД.

8 июня Путин во время визита в Китай приготовил и попробовал местную еду. В Тяньцзине он сначала помог сделать традиционные блинчики, в которые заворачивают овощи и мясо, а после президента России научили делать местный деликатес — гоубули, похожие на пельмени.

Днем ранее сообщалось, что Путину первому из глав государств был вручен китайский орден Дружбы — высшая госнаграда.

Российский лидер пробудет в Китае до 10 июня, он принимает участие в саммите ШОС в Циндао.

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