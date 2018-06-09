Путин отправил Си Цзиньпина в баню и слепил гоубули

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Президент России Владимир Путин во время визита в Китай приготовил и попробовал местную еду. Видео опубликовал на своем сайте телеканал CCTV.

В Тяньцзине российский лидер сначала помог приготовить традиционные блинчики, в которые заворачивают овощи и мясо, и попробовал их вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. «Это же я готовил», — отметил президент. После Путина также научили делать местный деликатес — гоубули, похожие на пельмени.

РИА Новости отмечает, что в портовый Тяньцзин лидеры стран прибыли на скоростном поезде. В городе они побывали на матче юношеских хоккейных сборных.

Кроме того, вечером 8 июня президент России преподнес Си Цзиньпину в подарок русскую баню из сибирского кедра. «Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят», — рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. Отмечается, что сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая.

Днем ранее сообщалось, что Путину первому из глав государств был вручен китайский орден Дружбы — высшая госнаграда.

Российский лидер пробудет в Китае до 10 июня, он примет участие в саммите ШОС в Циндао.

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