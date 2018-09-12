Кремль прокомментировал путинское предложение о мире Японии

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Владимир Путин

Инициатива президента России Владимира Путина по подписанию мирного договора с Японией родилась во время его выступления на Восточном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 12 сентября.

«Это достаточно новая инициатива Путина, и, выступая на пленарном заседании, президент отметил, что эта такая мысль, которая родилась прямо во время этого заседания, во время выступления, с учетом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ», — сказал Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, удалось ли Путину и Абэ переговорить по этому вопросу уже после пленарного заседания.

Ранее в среду Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Он добавил, что на основе договора страны продолжат решать спорные вопросы.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что до урегулирования территориального спора власти не будут подписывать мирный догов с РФ.

Токио предъявляет территориальные претензии на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Москва в свою очередь указывает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, а потому суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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