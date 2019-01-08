Путин успокоил плачущую девочку

Президент России Владимир Путин вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать снимок с главой государства. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Чего ты заплакала?» — сказал Путин, обнимая девочку.

Сопровождавшая ребенка женщина несколько раз поблагодарила президента за этот жест.

В декабре российский лидер исполнил заветные делания пяти юных россиян, о которых узнал во время посещения форума добровольцев в начале месяца. В рамках проекта «Мечтай со мной» добровольцы исполняют мечты тяжелобольных детей. Так, Путин пожал руку мальчику Коле, дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, а также показал президентский самолет Ил-96-300 подростку из Башкирии.

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