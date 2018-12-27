Путин пожал руку больному мальчику

Президент России Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика Коли, который мечтал пожать главе государства руку. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

Путин встретился с десятилетним россиянином и его мамой в Кремле. После беседы мальчик и глава государства обменялись рукопожатием. Президент также расписался на форме мальчика для занятий самбо. Из-за болезни Коля был вынужден прервать тренировки, но его мама пообещала, что он обязательно наденет форму с подписью главы государства, когда выздоровеет и сможет вернуться к занятиям.

Мальчик рассказал, что рукопожатие Путина было крепким, и признался, что немного волновался перед встречей.

По словам мамы Коли, мальчик раньше никогда не бывал в Москве и очень хотел увидеть этот город, так что президент исполнил сразу две его мечты. Для Коли и его мамы уже провели экскурсию по Кремлю, позже они также отправятся на экскурсию по городу. В первую очередь они планируют посетить музей оружия в усадьбе Измайлово.

25 декабря Путин исполнил мечту 15-летнего мальчика из Башкирии Арслана, который хотел снять видео про самолет президента Ил-96-300. До этого российский лидер также исполнил желание 17-летней Регины, дав ей интервью. Кроме того, президент организовал экскурсию на «Мосфильм» для девочки Вероники, которая мечтала увидеть мир кино изнутри, и полет над Санкт-Петербургом для мальчика Артема, который желал увидеть город с высоты птичьего полета.

5 декабря в ходе форума добровольцев Путин ознакомился с проектом «Мечтай со мной», в рамках которого исполняются желания тяжелобольных детей. Глава государства решил исполнить желания сразу пяти юных россиян.

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