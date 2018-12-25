Путин исполнил мечту 15-летнего мальчика

Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика Арслана Каипкулова, который хотел снять ролик про самолет главы государства. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает РИА Новости.
15-летний подросток прилетел с мамой в Москву из Башкирии. В столице для него организовали персональную экскурсию на Ил-96-300, который является бортом №1. «Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь», — поделился Каипкулов с журналистами после экскурсии.
5 декабря в ходе форума добровольцев Путин ознакомился с проектом «Мечтай со мной», в рамках которого исполняются желания тяжелобольных детей. Глава государства решил исполнить желания сразу пяти юных россиян.
Президент уже исполнил желания 17-летней Регины, которая хотела взять у него интервью, и девочки Вероники, которая мечтала увидеть мир кино изнутри — для нее организовали экскурсию на «Мосфильм». Также Путин организовал полет над Санкт-Петербургом для мальчика Артема, который желал увидеть город с высоты птичьего полета.