Путин исполнил мечту 15-летнего мальчика

Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика Арслана Каипкулова, который хотел снять ролик про самолет главы государства. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

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15-летний подросток прилетел с мамой в Москву из Башкирии. В столице для него организовали персональную экскурсию на Ил-96-300, который является бортом №1. «Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь», — поделился Каипкулов с журналистами после экскурсии.

5 декабря в ходе форума добровольцев Путин ознакомился с проектом «Мечтай со мной», в рамках которого исполняются желания тяжелобольных детей. Глава государства решил исполнить желания сразу пяти юных россиян.

Президент уже исполнил желания 17-летней Регины, которая хотела взять у него интервью, и девочки Вероники, которая мечтала увидеть мир кино изнутри — для нее организовали экскурсию на «Мосфильм». Также Путин организовал полет над Санкт-Петербургом для мальчика Артема, который желал увидеть город с высоты птичьего полета.

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