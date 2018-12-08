Михалков позвал на спектакль мечтавшую о театре больную девочку

Российский актер и режиссер Никита Михалков пригласил девочку Веронику, чью мечту обещал исполнить президент Владимир Путин, в театр на свою постановку, которая состоится вечером 8 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы артиста.

«Никита Михалков пригласил девочку в ДК имени Горбунова на спектакль "Метаморфозы" его академии. Нам позвонили, сказали, что утром она вместе с семьей будет на "Мосфильме"», — уточнил собеседник агентства. Ранее режиссер Карен Шахназаров сообщил, что устроит для девочки и ее семьи экскурсию.

Сам президент пообщался с девочкой по телефону. «Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве, передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом», — сказал он.

О мечте девочки Путин узнал на форуме «Доброволец», прошедшем в Москве. Конверт с ее именем был в числе прочих, висевших на стенде проекта «Мечтай со мной», участники которого исполняют желания больных детей.

Другого ребенка, который хочет увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, президент намерен пригласить в город и прокатить на вертолете, если погода позволит. Девочке, которая мечтает взять интервью у интересного собеседника, предстоит визит на телеканал Russia Today. Для мальчика, который проходит второй курс химиотерапии и мечтает пожать президенту руку, Путин пообещал организовать встречу.

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