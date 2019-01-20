Школьник проник в самолет Путина

Школьник из Башкирии Арслан Каипкулов поделился итогами посещения самолета президента России Владимира Путина Ил-96. Об этом подросток рассказал РИА Новости.

Каипкулов опубликовал репортаж с президентского самолета на YouTube-канале в субботу, 19 января. Школьник снял интерьер самолета и пообщался с сотрудниками борта №1. По его словам, видеозапись велась на камеру, которую ему подарил российский лидер.

Подросток заявил, что при монтаже видео ему помогали сотрудники государственного телеканала. «Было волнительно и здорово очутиться внутри президентского самолета, а работа над роликом с московскими журналистами стала хорошим опытом для меня», — отметил он.

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Глава государства исполнил мечту тяжелобольного подростка 25 декабря. В столице для него организовали персональную экскурсию на Ил-96-300, который является бортом №1. «Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь», — заявил Каипкулов с журналистами после экскурсии.

В декабре российский лидер исполнил заветные желания пяти юных россиян, о которых узнал во время посещения форума добровольцев в начале месяца. В рамках проекта «Мечтай со мной» добровольцы исполняют мечты тяжелобольных детей. Так, Путин пожал руку мальчику Коле и дал интервью 17-летней Регине Парпиевой.

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