Россиянам помогли исполнить их мечты

Желания 20 детей и пожилых людей, страдающих от заболеваний, угрожающих жизни, были исполнены в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в пятницу, 28 декабря, в редакцию «Ленты.ру».

Марафон по исполнению желаний стартовал 25 октября. Благодаря добровольцам 71-летний житель Казани отправился в Троице-Сергиеву лавру, а семилетний чебоксарец побывал в роли машиниста поезда.

В ноябре дети из разных городов страны смогли оказаться за кулисами циркового шоу и в парке развлечений, встретиться с игроками баскетбольного клуба и любимого мультфильма, своими глазами увидеть процесс сборки автомобиля на заводе и пройти обучение авиапилотированию на специальном симуляторе, а также сняться в новогоднем рекламном ролике. 70-летней жительнице Иркутска добровольцы организовали поездку на Байкал.

Мечты жителей России также исполнялись и в декабре. Ребятам из Иркутска, Челябинска, Рязанской области удалось получить роль в «Ералаше», самостоятельно запустить настоящий локомотив и поплавать с дельфинами. Также волонтеры помогли 91-летней жительнице Орловской области посетить Красную площадь, а 76-летней женщине из Архангельской области — издать сборник собственных стихотворений и провести собственный поэтический вечер.

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В марафоне принял участие и президент России Владимир Путин. 5 декабря во время форума, посвященного проекту, глава государства вытянул пять последних конвертов с мечтами детей.

Путин исполнил желание 17-летней Регины, которая хотела взять у него интервью, и девочки Вероники, которая мечтала увидеть мир кино изнутри — для нее провели экскурсию на «Мосфильме». Также он организовал полет над Санкт-Петербургом для мальчика Артема, который желал увидеть город с высоты птичьего полета.

Кроме того, 15-летний тяжелобольной Арслан Каипкулов из Башкирии, смог попасть на борт номер один — Ил-96-300, а 10-летний Коля — пожать главе государства руку.

Проект «Мечтай со мной» реализуется в рамках Года добровольца в России и является одним из проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Марафон по исполнению желаний продлится в 2019 году.

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