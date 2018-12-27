Путин исполнит желание десятилетнего Коли

Президент Владимир Путин продолжил исполнять новогодние желания россиян, в четверг глава государства встретится с Колей Кузнецовым. Об этом сообщает Telegram-канал RIAKremlinpool.

«Желание десятилетнего Коли Кузнецова начало исполняться. Он загадал пожать руку президенту. Ему уже провели экскурсию по Кремлю, а впереди — встреча с Путиным», — говорится в сообщении.

25 декабря российский лидер исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Башкирии Арслана Каипкулова, который хотел снять ролик про самолет президента. В Москве для подростка организовали экскурсию на Ил-96-300, который является бортом №1. 15-летнего Арслана сопровождала мама. Он признался, что считает честью «увидеть самый секретный самолет страны».

20 декабря Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, тем самым исполнив ее мечту. Он отвечал на вопросы девушки в течение 20 минут.

О желании Парпиевой, Каипкулова и других детей президент узнал во время посещения форума добровольцев в начале месяца. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», в рамках которого исполняются желания тяжелобольных детей. Глава государства решил исполнить желания сразу пяти юных россиян.

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