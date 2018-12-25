Путин пригласил семью больного подростка на прогулку по Москве

Президент России Владимир Путин предложил провести экскурсию по предновогодней Москве семье 15-летнего тяжелобольного мальчика Арслана Каипкулова из Башкирии, которому помог исполнить мечту и попасть на борт №1 — Ил-96-300. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает ТАСС.

Глава государства поинтересовался, удалось ли подростку увидеть российскую столицу. «Если вы не против, было бы интересно и вам, и ему», — обратился он к маме Каипкулова в ходе телефонного разговора.

В ответ женщина сообщила, что приготовила российскому президенту подарок — шарфик.

Материалы по теме Россия, которую мы заслужили Как и чем жила страна в 2018 году: лучшие тексты «Ленты.ру»

Ранее стало известно о том, что Путин исполнил мечту Каипкулова, который хотел снять ролик про самолет главы государства. Для подростка организовали персональную экскурсию на Ил-96-300. «Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь», — поделился он с журналистами после мероприятия.

В декабре глава государства исполнил желание 17-летней Регины Парпиевой, которая мечтала взять у него интервью. Он отвечал на вопросы девушки в течение 20 минут. В частности, Путин рассказал о том, как стал президентом, трудная ли эта работа и что он загадает на Новый год.

5 декабря российский президент выступил в роли волонтера на форуме «Доброволец», проходившем в Москве, и пообещал исполнить желания пяти тяжело больных детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!