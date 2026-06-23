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23:16, 23 июня 2026Из жизни

Мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку и расправился с ней из мести отцу

В Индии мужчина надругался над девочкой и расправился с ней из мести отцу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В индийском штате Уттар-Прадеш двое мужчин похитили и надругались над четырехлетней девочкой. Об этом сообщает Times of India.

Утверждается, что девочка, приехавшая с родителями в деревню навестить больного дедушку, пропала без вести. Ее тело со следами насилия было обнаружено в уединенном месте три дня спустя. Согласно информации правоохранителей, преступление совершили двое мужчин. Главный обвиняемый — 45-летний мужчина — скрылся, а его соучастник был арестован 21 июня, он признался в содеянном.

Выяснилось, что злоумышленник испытывал неприязнь к отцу ребенка, который вместе с ним принимал участие в выборах на место главы сельской администрации в 2021 году, поэтому решил «преподать семье урок» и вместе с напарником совершил похищение одного из четверых детей. Сейчас его разыскивают.

Ранее в Великобритании мужчина, обвиненный в изнасиловании, попытался оправдать себя микропенисом, из-за которого якобы не мог совершить половой акт. Защита также утверждала, что он был неспособен к сексуальному насилию.

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