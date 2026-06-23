Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:38, 23 июня 2026Из жизни

Обвиненный в попытке изнасилования мужчина оправдал себя микропенисом

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Metropolitan Police

В Великобритании мужчина, обвиненный в изнасиловании, попытался оправдать себя микропенисом, из-за которого якобы не мог совершить половой акт. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летний иранец Хоссейн Мохмуди больше часа преследовал 27-летнюю женщину по улицам Лондона, прошел за ней около пяти километров и загнал ее в переулок. Нападение длилось 27 секунд. Женщину спас велосипедист, который прибежал на шум.

Мохмуди задержали. Он заявил в суде, что физически не мог изнасиловать пострадавшую из-за своего маленького полового органа, ожирения и низкого либидо. Защита также утверждала, что Мохмуди неспособен к сексуальному насилию. Однако эксперт-уролог заявил, что размер его полового органа «нормальный». Также выяснилось, что подсудимый регистрировался на сайте фетишистов и подавал заявку в банк спермы. В итоге присяжные признали его виновным.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

До прибытия в Британию Мохмуди нелегально жил в Турции, Греции, Германии и Франции, где получил пять судимостей. В Англии он уже отбыл 10 месяцев лишения свободы за управление лодкой с мигрантами, которых он перевозил через Ла-Манш. Приговор ему вынесут в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что в Тайване пассажирка потребовала секса от таксиста и залезла ему рукой в брюки. Водитель высадил женщину и обратился в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возьми себя в руки, Аид». Известный ахматовец написал книгу об СВО, предательстве и конфликтах с командованием. Какой она вышла?

    В Испании призвали отменить санкции Евросоюза против России

    В России заявили о грядущей трансформации высшего образования

    В Молдавии исключили вступление страны в ЕС до 2030 года

    Вице-спикер сената Польши вернул две украинские награды

    Российские силы усилили давление на ВСУ у Красного Лимана

    У владельца АЗС «Нефтьмагистраль» с бензином за 110 рублей нашли миллиарды

    Беременную третьим ребенком Энн Хэтэуэй сняли в бикини на пляже

    Названы приводящие к бессоннице ошибки

    В Британии сравнили санкции против России с бумерангом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok