Обвиненный в попытке изнасилования мужчина оправдал себя микропенисом

В Великобритании мужчина, обвиненный в изнасиловании, попытался оправдать себя микропенисом, из-за которого якобы не мог совершить половой акт. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летний иранец Хоссейн Мохмуди больше часа преследовал 27-летнюю женщину по улицам Лондона, прошел за ней около пяти километров и загнал ее в переулок. Нападение длилось 27 секунд. Женщину спас велосипедист, который прибежал на шум.

Мохмуди задержали. Он заявил в суде, что физически не мог изнасиловать пострадавшую из-за своего маленького полового органа, ожирения и низкого либидо. Защита также утверждала, что Мохмуди неспособен к сексуальному насилию. Однако эксперт-уролог заявил, что размер его полового органа «нормальный». Также выяснилось, что подсудимый регистрировался на сайте фетишистов и подавал заявку в банк спермы. В итоге присяжные признали его виновным.

До прибытия в Британию Мохмуди нелегально жил в Турции, Греции, Германии и Франции, где получил пять судимостей. В Англии он уже отбыл 10 месяцев лишения свободы за управление лодкой с мигрантами, которых он перевозил через Ла-Манш. Приговор ему вынесут в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что в Тайване пассажирка потребовала секса от таксиста и залезла ему рукой в брюки. Водитель высадил женщину и обратился в полицию.