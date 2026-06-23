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23:26, 23 июня 2026Спорт

Главный тренер сборной Франции пропустит матч ЧМ-2026 с Норвегией

Наставник сборной Франции Дешам пропустит матч ЧМ-2026 с Норвегией из-за смерти матери
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропустит матч ЧМ-2026 с Норвегией. Об этом сообщает Федерация футбола Франции (FFF).

Наставник французской сборной вынужден покинуть ее расположение из-за смерти матери. 57-летний специалист возглавляет команду с 2012 года. За это время она выиграла чемпионат мира в 2018-м, а также завоевала серебряные медали мундиаля 2022 года и чемпионата Европы-2016. По окончании ЧМ-2026 он покинет свой пост.

Матч с норвежцами станет для французов заключительным на групповом этапе, он состоится 26 июня. У обеих команд по шесть очков после двух игр. Сборной Франции достаточно не проиграть для того, чтобы остаться на первом месте в группе I.

Ранее футболиста сборной Франции Майкла Олисе заподозрили в употреблении снюса. В сеть попали фотографии из раздевалки трехцветных, на которых болельщики увидели коробочку с бездымным табачным изделием рядом с вещами вингера. Фанаты обратили внимание на то, что продажа снюса запрещена как во Франции, так и в Германии, где выступает Олисе.

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