Футболиста сборной Франции заподозрили в употреблении запрещенного к продаже вещества

Футболиста сборной Франции Майкла Олисе заподозрили в употреблении снюса

Футболиста мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе заподозрили в употреблении снюса. Об этом сообщает Haberler.com.

В сеть попали фотографии из раздевалки трехцветных, на которых болельщики увидели коробочку с бездымным табачным изделием рядом с вещами вингера. Фанаты обратили внимание на то, что продажа снюса запрещена как во Франции, так и в Германии, где выступает Олисе.

Ранее Олисе занял третье место в списке претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата мира -— 2026. На него можно поставить с коэффициентом 6,00.

Француз провел на турнире два матча. Он записал на свой счет три голевые передачи.