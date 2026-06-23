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15:20, 23 июня 2026Спорт

Футболиста сборной Франции заподозрили в употреблении запрещенного к продаже вещества

Футболиста сборной Франции Майкла Олисе заподозрили в употреблении снюса
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kyle Ross / IMAGN IMAGES / Reuters

Футболиста мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе заподозрили в употреблении снюса. Об этом сообщает Haberler.com.

В сеть попали фотографии из раздевалки трехцветных, на которых болельщики увидели коробочку с бездымным табачным изделием рядом с вещами вингера. Фанаты обратили внимание на то, что продажа снюса запрещена как во Франции, так и в Германии, где выступает Олисе.

Ранее Олисе занял третье место в списке претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата мира -— 2026. На него можно поставить с коэффициентом 6,00.

Француз провел на турнире два матча. Он записал на свой счет три голевые передачи.

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