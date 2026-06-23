Назван главный претендент на звание лучшего игрока чемпионата мира-2026

Месси назван главным претендентом на звание лучшего игрока чемпионата мира-2026

Букмекеры назвали главного претендента на звание лучшего игрока чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению аналитиков, награду получит капитан сборной Аргентины Лионель Месси. На это событие можно поставить с коэффициентом 5,00.

В топ-3 фаворита на звание лучшего игрока также входят форвард сборной Франции Килиан Мбаппе и его партнер по сборной Майкл Олисе. На них можно поставить с коэффициентами 5,50 и 6,00 соответственно.

На ЧМ-2026 Месси забил пять мячей в двух матчах и стал рекордсменом по числу голов на мундиалях (18). В активе Мбаппе четыре гола, Олисе сделал три результативные передачи.