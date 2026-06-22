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22:03, 22 июня 2026Спорт

Дубль Месси принес Аргентине победу над Австрией на чемпионате мира

Сборная Аргентины победила Австрию со счетом 2:0 в матче чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «AT&T Стэдиум» в США и завершилась со счетом 2:0. На 38-й минуте счет открыл нападающий Лионель Месси, установивший рекорд по голам на чемпионатах мира. На пятой добавленной ко второму тайму минуте Месси сделал дубль.

Таким образом, сборная Аргентины возглавляет группу J, набрав шесть очков. Австрия находится на втором месте с тремя очками. Еще две сборные квартета — Иордания и Алжир — сыграют между собой 23 июня в 06:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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