Дубль Месси принес Аргентине победу над Австрией на чемпионате мира

Сборная Аргентины победила Австрию со счетом 2:0 в матче чемпионата мира

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «AT&T Стэдиум» в США и завершилась со счетом 2:0. На 38-й минуте счет открыл нападающий Лионель Месси, установивший рекорд по голам на чемпионатах мира. На пятой добавленной ко второму тайму минуте Месси сделал дубль.

Таким образом, сборная Аргентины возглавляет группу J, набрав шесть очков. Австрия находится на втором месте с тремя очками. Еще две сборные квартета — Иордания и Алжир — сыграют между собой 23 июня в 06:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).