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23:26, 23 июня 2026Бывший СССР

На Украине полицейский ударил ребенка-инвалида

Омбудсмен Лубинец: Сотрудник полиции в Николаевской области ударил ногой ребенка-инвалида
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: National Police of Ukraine / Reuters

Сотрудник полиции в Николаевской области позволил себе ударить ребенка-инвалида, чей отец оказался насильственно мобилизован территориальным центром комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине). Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

По его информации, среди удерживаемых в ТЦК был отец ребенка, имеющего группу инвалидности. При задержании гражданина работник органов правопорядка ударил его сына ногой. Когда мужчину забрали, мальчик остался один на улице вечером, отметил Лубинец.

В связи с пережитым стрессом и сахарным диабетом у ребенка ухудшилось состояние. Областная прокуратура начала расследование по статье о превышении служебных полномочий работниками полиции, рассказал омбудсмен.

Ранее стало известно, что в Черниговской области ужесточили мобилизационные мероприятия для усиления частей Вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией. Местных жителей пытаются убедить в том, что служба новобранцев будет проходить исключительно на территории региона.

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