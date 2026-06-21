В украинском регионе усилили мобилизационные мероприятия

В Черниговской области на границе с Белоруссией усилили мобилизационные мероприятия

В Черниговской области усилили мобилизационные мероприятия для усиления частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что цель — повысить укомплектованность подразделений, дислоцированных на границе с Белоруссией.

Кроме того, источник в силовых структурах уточнил, что основным аргументом для убеждения местных жителей не препятствовать этим мероприятиям является гарантия того, что служба новобранцев будет проходить на территории региона.

Подчеркивается, что в обязанности бойцов рот охраны при территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) входит сопровождение мобилизованных в учебные центры, раздача повесток гражданам, управление служебным транспортом и многое другое.

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