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21:46, 21 июня 2026Бывший СССР

В украинском регионе усилили мобилизационные мероприятия

В Черниговской области на границе с Белоруссией усилили мобилизационные мероприятия
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian armed forces / Reuters

В Черниговской области усилили мобилизационные мероприятия для усиления частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что цель — повысить укомплектованность подразделений, дислоцированных на границе с Белоруссией.

Кроме того, источник в силовых структурах уточнил, что основным аргументом для убеждения местных жителей не препятствовать этим мероприятиям является гарантия того, что служба новобранцев будет проходить на территории региона.

Подчеркивается, что в обязанности бойцов рот охраны при территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) входит сопровождение мобилизованных в учебные центры, раздача повесток гражданам, управление служебным транспортом и многое другое.

Ранее стало известно, что на Украине начали давать тюремные сроки за критику президента Владимира Зеленского и властей в интернете.

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