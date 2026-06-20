На Украине начали давать тюремные сроки за критику Зеленского

На Украине начали давать тюремные сроки за критику Зеленского в интернете

На Украине начали давать тюремные сроки за критику президента Владимира Зеленского и властей в интернете. Об этом сообщает «Украина.ру» в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что Дарницкий суд Киева приговорил мать несовершеннолетнего ребенка к пяти годам тюрьмы за посты с критикой лидера и украинской элиты, объявив это «оправданием российской агрессии».

Подчеркивается, что в самих публикациях женщина говорила о коррупции, закрытых границах, мобилизации, контроле над телевидением и жертвах войны, однако «украинский суд фактически приравнял недовольство властью к преступлению».

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его поведение на фоне коррупционного скандала с участием бывшего главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака.