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23:17, 20 июня 2026Бывший СССР

На Украине начали давать тюремные сроки за критику Зеленского

На Украине начали давать тюремные сроки за критику Зеленского в интернете
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters

На Украине начали давать тюремные сроки за критику президента Владимира Зеленского и властей в интернете. Об этом сообщает «Украина.ру» в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что Дарницкий суд Киева приговорил мать несовершеннолетнего ребенка к пяти годам тюрьмы за посты с критикой лидера и украинской элиты, объявив это «оправданием российской агрессии».

Подчеркивается, что в самих публикациях женщина говорила о коррупции, закрытых границах, мобилизации, контроле над телевидением и жертвах войны, однако «украинский суд фактически приравнял недовольство властью к преступлению».

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его поведение на фоне коррупционного скандала с участием бывшего главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

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