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Следователи назвали фейком историю об угрозах школьнице за письмо Путину

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Псковские следователи назвали фейком информацию об угрозах в адрес семьи Перчиковых из деревни Томсино, которая жаловалась президенту Владимиру Путину на сложные жизненные условия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Представители ведомства лично общались с семьей, с ними сразу связались и попытались выяснить, кто им угрожает. Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ», — уточнил собеседник агентства.

Накануне, 17 марта, губернатор Михаил Ведерников распорядился создать специальную комиссию и выяснить все обстоятельства травли шестиклассницы Таси Перчиковой, которая написала письмо Путину и рассказала о бедности ее семьи.

По информации «Медузы», односельчане уже несколько месяцев терроризируют Перчиковых, называют их выскочками, оскорбляют, угрожают, обвиняют в воровстве и мошенничестве. Девочке пришлось уйти из школы и учиться платно и дистанционно в одной из московских школ.

В интернет-переписке неизвестные, предположительно, бывшие подруги Таси Перчиковой, обманом выманили у нее интимные фотографии и опубликовали их в нескольких пабликах. Сейчас в Следственном комитете рассматривается вопрос о возбуждении дела о распространении детской порнографии.

В декабре 2018 года школьница написала Путину письмо, в котором рассказала о финансовых трудностях мамы, которой приходится работать санитаркой в две смены. Девочка попросила у президента мотоблок или мини-трактор, чтобы «маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств, почти до потери сил». Также она упомянула о некоторых проблемах деревни, например, что недавно закрыли единственную школу. Когда местные жители узнали об этой жалобе, то озлобились на семью. Ситуация усугубилась, когда Перчиковым начали приходить деньги и подарки от неравнодушных россиян. Матери шестиклассницы пришлось уволиться из больницы, сейчас они ищут новый дом в другом населенной пункте и хотят скорее переехать.

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