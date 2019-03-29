За публикацию обнаженных фото написавшей Путину девочки никого не накажут

Следственное управление по Псковской области не стало заводить уголовное дело о распространении интимных фото 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которую местные жители возненавидели после ее письма президенту с жалобами на тяжелую жизнь семьи. Об этом «Радио Свобода» сообщила ее мать Елена.

Следствие выяснило, что фотографии в интернете распространила 14-летняя бывшая подруга девочки после того, как в феврале 2019-го они поссорились. Сверстница создала фейковый аккаунт во «ВКонтакте», начала писать Тасе от имени мальчика, которому она якобы понравилась, и обманом выманила у нее личные снимки. Их девочка отправила своим знакомым, и они были опубликованы в нескольких районных пабликах.

В постановлении об отказе указано, что в действиях 14-летней подруги нет состава преступления, потому что уголовная ответственность за хранение и распространение детской порнографии начинается с 16 лет. То же касается незаконного сбора сведений, составляющих личную тайну человека. Также следователи пришли к выводу, что девочка не собиралась удовлетворять собственные потребности при помощи фото, а распространила их из личной неприязни к Тасе.

«Так захотели власти. Мы с поджатыми хвостами едем фиг знает куда, будем менять фамилии, работать с психологами, а им за это ничего», — прокомментировала решение СК Елена Перчикова.

В конце прошлого года Тася Перчикова написала письмо Владимиру Путину, пожаловалась на маленькую зарплату матери и их тяжелую жизнь в деревне, а также на закрытие единственной в окрестности школы. Девочка попросила у президента мини-трактор, чтобы «маме меньше пришлось работать лопатой после дежурств». Ответа она не получила, зато неравнодушные россияне стали перечислять семье деньги и делать подарки. Это не понравилось местным жителям, они обозлились, начали обвинять Перчиковых в мошенничестве, а девочку — в воровстве. Матери пришлось уволиться из больницы, из-за угроз они с дочерью собираются уезжать из деревни.

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