Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере

Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков обвинил в афере семью 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которая пожаловалась на травлю после письма президенту с рассказом о трудном финансовом положении своей матери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на аудиозапись с комментарием чиновника.

По его информации, у матери девочки имеется квартира с коммунальными задолженностями на 370 тысяч рублей и еще куча долгов. Также якобы она оставила другую свою дочь в приюте в Ленинградской области. «Почитайте историю этой мамы. Там за этой дамой тянется все и вся. А виноваты местные жители. Вот угораздило так. Приехала такая мадам!» — сказал Курсенков. Он толком не объяснил, почему считает женщину аферисткой, указав только, что она принимает от людей пожертвования и подарки.

Чиновник добавил, что невозможно «загнобить» семью, в которой работают два взрослых человека и у которой есть машина и интернет. Он отметил, что Перчиковы ни разу не обращались со своими проблемами в администрацию. Но, по словам Курсенкова, помочь им никто бы все равно не смог, потому что семья до сих пор прописана в Ленинградской области.

Ранее псковские следователи назвали фейком историю с угрозами в адрес шестиклассницы. В ведомстве сообщили, что общались с Перчиковыми, и те сказали, что никто не покушался на их жизни и здоровье. Губернатор Псковской области распорядился создать комиссию для разъяснения ситуации.

Как сообщала «Медуза», уже несколько месяцев Перчиковых оскорбляют жители деревни, куда они переехали. В их адрес звучат угрозы и и обвинения в воровстве и мошенничестве. Девочке пришлось уйти из школы и платно дистанционно учиться в одной из московских школ.

Неизвестные, предположительно, бывшие подруги шестиклассницы, обманом выманили у нее интимные фото и опубликовали их в нескольких группах во «ВКонтакте». Следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела о распространении детской порнографии.

В конце прошлого года Тася Перчикова отправила письмо Путину, в котором написала, что ее матери приходится работать санитаркой в две смены, потому что ее зарплата всего 5600 рублей. Девочка попросила у президента мини-трактор, чтобы «маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств», а также сообщила, что в деревне закрыли единственную школу и всем детям приходится ездить на учебу в другой населенный пункт. Из-за письма односельчане озлобились на семью, матери пришлось уволиться из больницы, Перчиковы мечтают скорее переехать и ищут новый дом.

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