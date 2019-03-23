Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья

Семья 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которая пожаловалась на травлю после письма российскому президенту Владимиру Путину с рассказом о трудном финансовом положении своей матери, осмотрела несколько домов для переезда. Об этом сообщили в администрации Псковской области.

Отмечается, что местный омбудсмен Наталия Соколова вместе с матерью девочки Еленой Перчиковой совершила поездку по волостям южных районов. «Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.

Ранее глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков обвинил семью Таси Перчиковой в афере. По его информации, у матери девочки имеется квартира с коммунальными задолженностями на 370 тысяч рублей и еще куча долгов. Также якобы она оставила другую свою дочь в приюте в Ленинградской области.

Псковские следователи назвали фейком историю с угрозами в адрес шестиклассницы. В ведомстве сообщили, что общались с Перчиковыми, и те сказали, что никто не покушался на их жизни и здоровье. Губернатор Псковской области распорядился создать комиссию для разъяснения ситуации.

В конце прошлого года Тася Перчикова отправила письмо Путину, в котором написала, что ее матери приходится работать санитаркой в две смены, потому что ее зарплата всего 5600 рублей. Девочка попросила у президента мини-трактор, чтобы «маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств», а также сообщила, что в деревне закрыли единственную школу и всем детям приходится ездить на учебу в другой населенный пункт. Из-за письма односельчане озлобились на семью, матери пришлось уволиться из больницы, Перчиковы мечтают скорее переехать и ищут новый дом.

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