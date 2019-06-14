Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора на сайте Банка России.

Решение принято на фоне снижения инфляционных рисков и инфляционных ожидания со стороны населения. «По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7 процента. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4 процентов», — говорится в сообщении регулятора.

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Одним из неожиданных рисков, который может повлиять на инфляцию, по мнению ЦБ, является бюджетный процесс и намерение правительства потратить сверхдоходы от нефти, которые ранее направлялись в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Речь идет о средствах, которые составляют минимальный порог объема фонда (не менее 7 процентов ВВП).

Более того, Банк России всерьез рассматривает еще одно снижение ключевой ставки на фоне замедления инфляции. Произойти это может уже на ближайшем заседании совета директоров регулятора. Вместе с тем не все показатели оказались на ожидаемом регулятором уровне. Так, экономический рост в первом полугодии 2019 года не оправдал ожиданий ЦБ.

«Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. В январе—апреле годовой темп роста промышленного производства сохранялся вблизи уровня IV квартала прошлого года. Темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса. Инвестиционная активность остается сдержанной», — говорится в сообщении. Регулятор также снизил оценку роста ВВП России по итогам 2019 года с 1,2-1,7 процента ВВП, до 1-1,5 процента.

Снижение произошло впервые с марта 2018 года. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 26 июля 2019 года.

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