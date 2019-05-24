Расчистку российских банков попросили продолжить

Расчистку банковского сектора России следует продолжить, считают специалисты Международного валютного фонда (МВФ). Соответствующие рекомендации содержатся в его исследовании, посвященном российской экономике, которое опубликовано на сайте фонда.

«Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора. Одновременно необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулированию», — говорится в документе.

Среди мер, которые рекомендуется проводить Центробанку и финансовым властям: более тщательная оценка качества банковских активов, снижение концентрации рисков на одного заемщика, а также внедрение стандартов банковской отчетности Базеля III согласно утвержденному ранее графику.

В целом, по оценке авторов исследования, перспективы российской экономики будут во многом зависеть от «силы внутренней политики и реформ». При этом ситуация с инфляцией в России представляется им приемлемой: ее уровень достаточно низок, а недавнее повышение НДС не привело к значительному росту цен. Таким образом, ЦБ может и дальше снижать ключевую ставку в целях поддержки экономики.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, занявшей свой пост в 2013 году, за последние пять лет в России были отозваны лицензии примерно у 400 банков. Основными причинами стали невыполнение нормативов (достаточности капитала и ликвидности), фальсификация отчетности, а также вывод активов собственниками и руководством. Расчистка сектора будет завершена в обозримом будущем, отмечала Набиуллина.

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