Жилье признали недоступным для половины россиян

За последнее десятилетие стоимость жилой недвижимости в России снизилась, уменьшились и ставки по ипотечным кредитам, но более половины российских семей по-прежнему не могут приобрести квартиры. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на материалы, опубликованные в июльском номере журнала «Вопросы экономики».

Статью о доступности жилья в России и за рубежом для издания подготовили президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева и исполнительный директор фонда Татьяна Полиди. По их мнению, коэффициент доступности жилья (КДЖ) в России не удается снизить из-за уменьшения доходов населения. КДЖ в трактовке экспертов — это срок, за который семья из трех человек способна накопить на квартиру (общей площадью 54 квадратных метра), если будет откладывать все свои доходы.

В международной практике доступным считается жилье при КДЖ меньше трех лет. В России КДЖ, по подсчетам «Института экономики города», за десять лет уменьшился примерно на 1,7 года (до 3,3 года в 2017-м). Дальнейшему снижению этого показателя мешает ухудшившееся финансовое положение большинства семей. Как отмечают Косарева и Полиди, теоретически позволить себе квартиру могут домохозяйства с доходом от 30 тысяч рублей на человека, но после выплат по ипотеке средств на жизнь у них практически не останется, подчеркивают авторы статьи.

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Эксперты указывают, что повысить доступность жилья не сможет даже сокращение ставок по жилищным кредитам до 8 процентов годовых — только у каждого десятого домохозяйства после ипотечных выплат за среднестатистическую квартиру остается 37 тысяч рублей на человека (это необходимая для нормального существования сумма).

Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова, в свою очередь, заявила «Ведомостям», что семьи с детьми не могут участвовать в программах субсидирования ипотеки: банки не дают им кредиты из-за низких доходов. «Хоть какую ставку поставь», — подчеркнула Овчарова.

Ранее в июле стало известно что жилье на самом крупном в России рынке недвижимости — московском — менее доступно для населения, чем недвижимость в других крупных мегаполисах мира. В рейтинге из 12 городов, ранжированных по уровню доступности квадратных метров, Москва заняла седьмое место, уступив (в порядке возрастания степени доступности жилья) Берлину, Токио, Лондону, Сингапуру, Нью-Йорку и Мехико.

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