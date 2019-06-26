В Москве поднялись цены на жилье

Средняя стоимость квадратного метра жилья в московских новостройках за год выросла на девять процентов, достигнув к июню 2019-го уровня в 136,9 тысячи рублей. Об этом сообщается в материалах аналитиков ЦИАН (есть в редакции «Ленты.ру)».

Особенно заметно — с 102,9 до 122,4 тысячи рублей, или на 19 процентов, подорожала первичная недвижимость Новой Москвы. Эксперты ЦИАН объясняют такой скачок открытием новых станций метро, в результате чего Сокольническая линия подземки продлилась до поселка Коммунарка. «В некоторых жилых проектах, расположенных в пешей доступности от новых станций метро [Новой Москвы], рост цен достиг 28 процентов», — говорится в материалах компании.

В старых границах Москвы, без учета ТиНАО, средняя стоимость квадратного метра выросла за год на восемь процентов, до 205,9 тысячи рублей, подсчитали в компании.

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Средняя цена заключенных на первичном рынке «старой» Москвы сделок выросла на два процента, до 11,3 миллиона рублей за квартиру. При этом средняя площадь приобретаемого жилья, напротив, снизилась на два процента, достигнув к июню 2019-го 57,1 квадратного метра. В Новой Москве средняя стоимость сделки выросла на 19 процентов, до 5,7 миллиона рублей за лот. Средняя площадь также выросла — на два процента за год, до уровня в 48,4 квадратного метра.

В конце июня эксперты компании «Гранель» выступили с прогнозом, согласно которому жилье в новостройках рядом с открывшимися летом 2019-го станциями метро Сокольнической линии может дополнительно прибавить в цене 7-10 процентов.

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