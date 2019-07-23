Найден способ повысить шансы на ипотеку

Шансы заемщика на получение ипотечного кредита будут значительно выше, если у него уже есть положительный опыт оформления и погашения других кредитов в том же банке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя правления Сбербанка Олега Ганеева.

«Не обязательно клиенту сразу брать ипотеку. Самые простые продукты — кредитные карты, потом потребительские кредиты, а ипотека уже является вершиной всех кредитных продуктов», — сказал Ганеев, добавив, что положительная кредитная история повышает шансы заемщика на каждый последующий кредит.

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При этом имеющаяся серьезная кредитная нагрузка по действующим кредитам, напротив, снижает шансы на получение ипотеки, отметил зампред правления Сбербанка. Еще одной распространенной причиной для отказов в ипотеке Ганеев назвал отсутствие официального трудоустройства. Заранее оценить шансы на получение ипотеки можно, обратившись в одно из кредитных бюро и запросив свою кредитную историю, добавил он.

Согласно ранее опубликованным данным одного из российских застройщиков, основной причиной для отказа россиянам в ипотеке остается недостаточная сумма подтвержденного дохода. Такие факторы, как возраст и семейное положение, для банков имеют вторичное значение: ипотеку пожилому или многодетному заемщику одобрят, если он подтвердит платежеспособность.

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