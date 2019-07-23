Найден способ повысить шансы на ипотеку

Шансы заемщика на получение ипотечного кредита будут значительно выше, если у него уже есть положительный опыт оформления и погашения других кредитов в том же банке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя правления Сбербанка Олега Ганеева.
«Не обязательно клиенту сразу брать ипотеку. Самые простые продукты — кредитные карты, потом потребительские кредиты, а ипотека уже является вершиной всех кредитных продуктов», — сказал Ганеев, добавив, что положительная кредитная история повышает шансы заемщика на каждый последующий кредит.
При этом имеющаяся серьезная кредитная нагрузка по действующим кредитам, напротив, снижает шансы на получение ипотеки, отметил зампред правления Сбербанка. Еще одной распространенной причиной для отказов в ипотеке Ганеев назвал отсутствие официального трудоустройства. Заранее оценить шансы на получение ипотеки можно, обратившись в одно из кредитных бюро и запросив свою кредитную историю, добавил он.
Согласно ранее опубликованным данным одного из российских застройщиков, основной причиной для отказа россиянам в ипотеке остается недостаточная сумма подтвержденного дохода. Такие факторы, как возраст и семейное положение, для банков имеют вторичное значение: ипотеку пожилому или многодетному заемщику одобрят, если он подтвердит платежеспособность.