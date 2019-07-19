Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки. Перечень поручений по вопросам жилищного строительства, включающий данную меру, опубликован на сайте Кремля.

Подобная компенсация, согласно поручению президента, может предоставляться россиянам однократно. Предложения по данному вопросу правительство должно подготовить в срок до 1 сентября 2019 года.

Перечень поручений по жилищным вопросам утвержден Путиным в целях реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Наряду с мерами по субсидированию ипотеки он включает также разработку требований к архитектурному облику многоквартирных домов и подготовку комплекса мер по развитию индивидуального жилищного строительства. Президент также поручил продумать механизмы обеспечения малоимущих граждан жильем без передачи недвижимости в собственность.

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