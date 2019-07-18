Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение включено в нацпроект «Жилье и городская среда». Подготовить механизмы по обеспечению малоимущих граждан жильем правительству необходимо до 10 октября текущего года.

Такое поручение было дано после проверки исполнения законодательства по вопросам жилищного строительства, говорится в сообщении.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Проекты утверждены президентом Владимиром Путиным и должны быть реализованы до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!