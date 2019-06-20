Путин поручил создать систему отчетности при оказании паллиативной помощи

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову обратить внимание на создание отчетности в системе паллиативной помощи. Об этом он заявил в четверг, 20 июня, в ходе прямой линии, в ответ на вопрос учредителя благотворительного фонда «Вера» Нюты Федермессер о применении антинаркотических статей к медикам. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

Федермессер отметила, что врачи часто боятся использовать опиоидные анальгетики из-за статьи 228.2 УК «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Она подняла вопрос о применении антинаркотических статей к медикам, из-за которых возникают проблемы, связанные с оказанием паллиативной помощи и обезболиванием смертельно больных пациентов.

Президент отметил, что «в этой сфере есть нарушения и фиксируются случаи ухода в нелегальный оборот этих препаратов». «Но это не должно дестабилизировать работу всей системы, и происходят утраты, которые просто не вписываются в регламент (например, назначили не два-три укола, а четыре), врачи не должны нести за это ответственность», — заявил он.

«Решение лежит на поверхности. Нужно просто фиксировать утраты актом, который подписывается не только врачом, медсестрой, а заведующим. Нужно выработать систему отчетности. Если будут выявлены элементы жульничества, это уже криминальный случай», — ответил Путин, поручив Голиковой подготовить предложения по этому вопросу.

15 апреля глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о получении паллиативной помощи на дому, а также распорядился о продлении часов приема пациентов в рамках диспансеризации. Так, желающие пройти узких специалистов смогут это сделать в вечернее время и по субботам.

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