Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, президент поручил увеличить пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет. Его размер должен быть равен величине прожиточного минимума для детей в конкретном регионе России. Получить его смогут семьи, у которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, а подготовка к повышению должна быть завершена до 1 октября 2019 года.

20 июня в ходе прямой линии Владимир Путин рассказал о планируемом повышении детских пособий. Он отметил, что с 2020 года их смогут получать те семьи, где доход составляет два прожиточных минимума на человека.

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