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В России появятся детские пособия для малоимущих

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Максим Топилин

Российские семьи, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, получат право на пособия на первого и второго ребенка. О соответствующем законопроекте министр труда Максим Топилин сообщил в ходе правительственного часа в Государственной Думе, передает «Коммерсантъ».

Как пояснил глава ведомства, такие пособия получают всего лишь 45 процентов семей, в которых рождается первый и второй ребенок. «После принятия соответствующего закона с 2020 года уже около 70 процентов семей будут охвачены этой программой», — заявил он.

Предполагается, что выплаты начнутся с 1 января 2020 года. На это необходимо выделить от 16 до 17 миллиардов рублей в дополнение к 60 миллиардам, которые уже заложены в бюджете. Как отметил Топилин, мера поможет улучшить демографию.

В конце января Новгородская областная дума приняла закон о региональном пособии за первого ребенка, на которое могут претендовать только женщины до 29 лет. Выплата составляет 100 тысяч рублей, и ее можно получить, когда ребенку исполнится полтора года, и потратить на приобретение жилья. Объясняя решение, спикер думы Елена Писарева заверила , что деньги женщине старше 29 лет не нужны, «а нужен малыш, которого она будет любить».

По данным News.novgorod, в области в 2019 году первого ребенка могут родить 2110 женщин, из которых каждая третья (33 процента) старше 29 лет.

20 января стало известно, что власти Таганрога выделили пособие в размере 47,5 рубля многодетной матери-одиночке Татьяне Хижняк, которая обратилась в администрацию города за поддержкой. Чиновники пояснили, что она не относится к малоимущим: на момент обращения ее среднедушевой доход составлял 9623 рубля в месяц при прожиточном минимуме в регионе в 9671 рубль.

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