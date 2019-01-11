Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает. Она упрекнула врачей за плохое состояние помещений, передает в пятницу, 11 января, «Политика сегодня».

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — сказала чиновница.

Она добавила, что не исполняет желания. «Я как будто золотая рыбка должна все сделать», — поиронизировала Чекунова.

Зампредседателя регионального Законодательного Собрания Роман Кавин отметил, что высказывания врио могут сказаться на ее карьере и на принятии решения о ее утверждении вице-губернатором. «Это недопустимо в любом случае. Понятно, что накал страстей, эмоции. Но Марина Анатольевна достаточно опытный руководитель. Она могла бы более тактичную линию ответов какую-то выбрать», — сказал парламентарий.

На больницу в Струнино местные жители пожаловались летом во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил разобраться с проблемой, сделать в лечебнице капитальный ремонт и оснастить необходимым оборудованием. Отчитаться он велел до 31 декабря, но пока чиновники признали, что не выполнили указания, передают «Вести».

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