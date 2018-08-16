Путин ответил губернатору на оценку европейских дорог словами «вам виднее»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Владимирской области Светланой Орловой, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства затронул тему социально-экономической ситуации в регионе. «Дорогу достроили?» — спросил Путин.

«Дорога М7 — лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург», — ответила Орлова, регулярно ездящая в Страсбург на Конгресс местных и региональных властей Совета Европы.

«Вам виднее», — заметил президент.

Губернатор также отчиталась о расходовании 14 миллиардов рублей на строительство дорожно-транспортной инфраструктуры, сдаче в эксплуатацию школ, спортивных объектов, интернатов для престарелых и ремонте больниц, в частности в городе Струнино. На практически не функционирующее учреждение, построенное еще в 1920-х, Путину в июне пожаловались местные жители.

Как сообщал ТАСС, в этом году на ремонт владимирского участка трассы М7 было выделено 3,3 миллиарда рублей, в прошлом — 4,3 миллиарда. В августе 2017-го на этой дороге в Вязниковском районе Владимирской области из-за строительного крана рухнул надземный пешеходный переход, несколько часов движение было перекрыто.

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