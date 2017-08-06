Трассу М7 перекрыли из-за рухнувшего моста

Трасса М7 «Волга» перекрыта из-за рухнувшего надземного пешеходного перехода в Вязниковском районе Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

Как передает РИА Новости со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на 305-м километре трассы. «По предварительной информации, строительный кран задел мост, в результате чего он разрушился», — сказал представитель областного МВД.

Сведения о пострадавших уточняются. На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

В июне этого года в Челябинской области обрушился мост через пруд в городе Катав-Ивановск. В результате ЧП пострадали четыре подростка. Двое из них были госпитализированы с различными травмами.