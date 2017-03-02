Автомобилисты сообщили о перекрытии Калужского шоссе из-за обрушения тоннеля

Движение в сторону области в районе 23 километра Калужского шоссе в Новой Москве перекрыто, сообщают пользователи мобильного приложения «Яндекс.Карты». По словам одного из автомобилистов, на место обрушения строящегося тоннеля вызван вертолет. Также там находятся спасатели, медики и пожарные. Наблюдается большая пробка.

В пресс-службе Мосгосстройнадзора сообщили «Интерфаксу», что при строительстве тоннеля произошло обрушение опалубки. На место для выяснения деталей отправился инспектор ведомства.

По информации источника в экстренных службах, в результате ЧП погиб один человек. Это мог быть рабочий, находившийся в зоне залива бетона. Под завалами оказались три-четыре человека, передает телеканал «Москва 24».

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», инцидент произошел в тоннеле, строящемся для разворота транспорта, следующего в сторону области.

Последние несколько лет власти активно реконструируют Калужское шоссе. Так, в сентябре 2016 года было открыто движение по обновленному участку трассы от МКАД до пересечения со строящейся автодорогой «Солнцево — Видное — Бутово». Проезжая часть была расширена до четырех полос в каждом направлении, также появился 900-метровый тоннель, 12 километров дороги и две эстакады.

В 2013 году сообщалось, что максимальная цена контракта на проектирование реконструкции участка шоссе с 20-го по 49-й километр составляет 1,23 миллиарда рублей.