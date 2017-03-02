Один человек погиб в результате обрушения строящегося тоннеля в Москве

На Калужском шоссе в Новой Москве произошло обрушение строящегося тоннеля. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в экстренных службах.

«Обрушение произошло на площади порядка 40 квадратных метров в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе», — рассказал собеседник.

На данный момент известно об одном погибшем.

Источник уточнил, что разрушение произошло в зоне залива бетона — в этот момент там находились люди. Большинство выбралось самостоятельно, при перекличке обнаружилась пропажа одного рабочего.

Ширина объекта составляет 12 метров, высота — семь. Обрушение заливки бетона высотой 60 сантиметров произошло на удалении 500 метров от устья тоннеля.

Стройка идет на участке шоссе между поворотом на деревню Мамыри и на поселок Газопровод.